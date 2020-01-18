Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Тяжелая боевая машина протаранила ограждение и встала, задрав дуло вверх, в считанных метрах от зрителей, которых это, кажется, совсем не напугало.
© Видео: @towersight, Twitter © Фото: @towersight, Twitter
Индийские танкисты необычным способом продемонстрировали возможности своих боевых машин Т-72М1. Демонстрация состоялась на полигоне в День армии.
На опубликованных кадрах несколько танков передвигаются на большой скорости, ведя стрельбу. В какой-то момент один из них резко поворачивает в сторону зрительской трибуны, таранит ограждение и, взметнув облако пыли, встает на дыбы, задрав вверх дуло. Зрителей маневр не напугал, раздались одобрительные возгласы. Ролик опубликован в аккаунте Towersight в соцсети Twitter.
Как утверждают участники мероприятия, эффектный трюк не раз отработан и не несет никакой потенциальной опасности или угрозы находящимся на трибуне зрителям.