Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео

Индийские танкисты необычным способом продемонстрировали возможности своих боевых машин Т-72М1. Демонстрация состоялась на полигоне в День армии.

На опубликованных кадрах несколько танков передвигаются на большой скорости, ведя стрельбу. В какой-то момент один из них резко поворачивает в сторону зрительской трибуны, таранит ограждение и, взметнув облако пыли, встает на дыбы, задрав вверх дуло. Зрителей маневр не напугал, раздались одобрительные возгласы. Ролик опубликован в аккаунте Towersight в соцсети Twitter.

Как утверждают участники мероприятия, эффектный трюк не раз отработан и не несет никакой потенциальной опасности или угрозы находящимся на трибуне зрителям.