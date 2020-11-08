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Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах в США

Ян Брацкий
00:58 08.11.2020
Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на продуктивное сотрудничество между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес.
Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах в США
© Фото: Екатерина Штукина РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Выборы состоялись третьего ноября и все это время проходил подсчет голосов.

Ранее крупнейшие американские СМИ зачли в пользу Байдена голоса выборщиков ключевого штата Пенсильвания и Байден объявил себя избранным президентом.

«Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с его избранием на пост президента США. Надеюсь на продуктивное сотрудничество между нашими двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес», - написал Токаев Twitter.

Не дожидаясь официального подведения итогов президентской компании в США, Джо Байдена поздравили многие европейские лидеры.

Одним из первых Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который выразил надежду на скорейшую совместную работу по развитию отношений двух государств.

Поздравление Байдену адресовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель. Французский лидер Эммануэль Макрон тоже отреагировал на новость в своем Twitter-аккаунте и отметил, что США и Франции вместе предстоит сделать многое, чтобы ответить на мировые вызовы.

Поздравления Байдену также передали канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В свою очередь, действующий президент США Дональд Трамп завил, что выборы далеки от завершения и он намерен отстаивать свою победу в Верховном суде.

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