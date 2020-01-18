Рекордные инвестиции: глава РФПИ рассказал Путину об итогах года

Российский фонд прямых инвестиций в 2019 году привлек в экономику страны 365 миллиардов рублей. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Из этой суммы 30 миллиардов инвестировал сам фонд, остальное - его партнеры.

Дмитриев отметил, что вкладывали в те секторы экономики, которые были обозначены в майских указах президента и в послании Федеральному собранию.

«Это и качество жизни, и медицина, и экология. Среди новых интересных проектов - это ГЭС в Карелии, которую мы уже ввели в этом году, скоростной трамвай в Санкт-Петербурге, который будет перевозить 33 миллиона пассажиров в два раза быстрее, чем обычно, технопарк в Тушино», - отметил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что бизнес готов вкладывать средства в национальные проекты. В инвестициях в Россию, по словам Дмитриева, несмотря на санкции, заинтересованы и иностранные компании.