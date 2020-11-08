Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Символ Стамбула: умерла кошка, жившая 16 лет в соборе Святой Софии

Роман Захаров
00:31 08.11.2020
Турецкие официальные лица выразили соболезнования в связи со смертью знаменитого животного.
Символ Стамбула: умерла кошка, жившая 16 лет в соборе Святой Софии
© Фото: hagiasophiacat, instagram

В Турции в возрасте 16 лет умерла знаменитая кошка Гли, жившая в соборе Святой Софии. Животное являлось одним из символов Стамбула. Печальная новость была опубликована на странице Гли в Instagram.

«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощался с этой жизнью, где я встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», - сказано в сообщении к публикации.

Соболезнования в связи со смертью Гли уже высказали турецкие официальные лица. В частности, губернатор Стамбула Али Ерликая написал на своей странице в Twitter, что очень расстроен случившимся.

«Расстроен в связи со смертью Гли. Она с 24 сентября проходила лечение в частной клинике в Левенте, однако умерла из-за старости. Мы никогда не забудем тебя, Гли», - высказался чиновник.

Свои соболезнования также выразил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Ибрагим Калын.

Гли родилась в соборе Святой Софии 16 лет назад и всегда жила там. В сентябре 2020 года для кошки выделили отдельную комнату в храме, поскольку немолодому животному становилось плохо из-за повышенного к ней внимания со стороны посетителей. Тем не менее, данные меры не улучшили состояние кошки и вскоре ее пришлось отвезти в ветеринарную клинику, где она и умерла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.