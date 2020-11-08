Символ Стамбула: умерла кошка, жившая 16 лет в соборе Святой Софии

В Турции в возрасте 16 лет умерла знаменитая кошка Гли, жившая в соборе Святой Софии. Животное являлось одним из символов Стамбула. Печальная новость была опубликована на странице Гли в Instagram.

«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощался с этой жизнью, где я встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», - сказано в сообщении к публикации.

Соболезнования в связи со смертью Гли уже высказали турецкие официальные лица. В частности, губернатор Стамбула Али Ерликая написал на своей странице в Twitter, что очень расстроен случившимся.

«Расстроен в связи со смертью Гли. Она с 24 сентября проходила лечение в частной клинике в Левенте, однако умерла из-за старости. Мы никогда не забудем тебя, Гли», - высказался чиновник.

Свои соболезнования также выразил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Ибрагим Калын.

Гли родилась в соборе Святой Софии 16 лет назад и всегда жила там. В сентябре 2020 года для кошки выделили отдельную комнату в храме, поскольку немолодому животному становилось плохо из-за повышенного к ней внимания со стороны посетителей. Тем не менее, данные меры не улучшили состояние кошки и вскоре ее пришлось отвезти в ветеринарную клинику, где она и умерла.