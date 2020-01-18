В результате ДТП под Ростовом пострадали четверо детей

В Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Столкновение произошло около шести часов вечера на 68-м километре автодороги станица Обливская - станица Каргинская. Предварительной версией причин случившегося стало неосторожное вождение одного из водителей.

Шофер автомобиля ВАЗ-2107 решил совершить обгон, но не рассчитал боковой интервал с сопутствующей машиной и допустил удар. Из-за этого попутная ВАЗ-2110 съехала с дороги и опрокинулась.

Пострадали водитель и пассажиры ВАЗ-2110 - 1985 и 2012 годов рождения. Еще троим пассажирам автомобиля 2002, 2006 и 2019 годов рождения медицинская помощь была оказана на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ростовской области.