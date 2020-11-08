В России могут появиться дипломы об окончании вуза со «сроком годности»

Дипломы о высшем образовании могут быть преобразованы в «дипломы по требованию». По мнению спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, этого требует дальнейшее развитие высшей школы.

С его слов, такой формат диплома будет отражать актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления документов об окончании вуза.

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это дипломы с expiration date (англ. срок годности), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», - цитирует ТАСС предложение спецпредставителя президента РФ.

Выдачу дипломов раз и навсегда Песков счел абсурдной, так как по его мнению нет никаких гарантий, что уровень полученных в вузе навыков сохранится у выпускника в течение следующих десятилетий.