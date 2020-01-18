Путин примет участие в памятных мероприятиях ко Дню прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин в субботу, 18 января, посетит Санкт-Петербург и примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Президент России возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Президент также осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну», подготовленную творческой мастерской «Невский баталист», и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», - отмечается в сообщении.

В музее президент проведет встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, а также с представителями патриотических объединений.

В этом году со Дня прорыва блокады Ленинграда исполняется 77 лет. Окончательно она была снята 27 января 1944 года.