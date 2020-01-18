Умер самый маленький человек в мире. Хагендра Тапа Магар скончался в возрасте 27 лет в Непале.

Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2011 году как официально самый маленький человек, сохранивший способность самостоятельно передвигаться, с ростом 67,08 сантиметра. Хагендра на семь сантиметров выше другого известного филиппинца Джунрей Балауинга, который из-за заболеваний не способен ходить и стоять без посторонней помощи.

«Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма», - сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

В последнее время Магар страдал от проблем с сердцем, астмой и пневмонией. Перед смертью его госпитализировали в непальскую больницу Manipal. Рекордсмена не стало 17 января в 15.00 по местному времени.