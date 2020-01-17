ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «ПФС-банка»

Центральный Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» ПАО КБ «ПФС-банк». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отзыв лицензии ЦБ объяснил тем, что «ПФС-банк» ориентировался в значительной степени на проведение «сомнительных операций» с наличными деньгами, а также «сомнительных транзитных операций».

«Допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган»,- сообщила пресс-служба ЦБ.

Также «ПФС-банк» обвинили в нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. На данный момент в организации назначена временная администрация.

В этом году ЦБ уже отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Нэклис-Банка». Кредитная организация проводила операции, которые имеют признаки вывода активов, и вследствие доформирования резервов полностью утратила собственные средства.