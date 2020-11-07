В Одессе приспустили флаги в день траура по Михаилу Жванецкому

Сегодня на родине Михаила Жванецкого в Одессе день траура. В память о знаменитом земляке и почетном гражданине города на всех зданиях приспущены флаги с траурными лентами. Об этом сообщается на сайте мэрии Одессы.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в порту механиком по кранам. В городе считают, что именно писатель прославил Одессу на весь мир.

О смерти писателя-сатирика стало известно накануне. Народный артист России скончался на 87 году жизни. Причины смерти пока не сообщаются. Однако в последние годы сообщалось о серьезных проблемах со здоровьем артиста. В прошлом месяце Жванецкий принял решение уйти со сцены и закрыл свою передачу. Телеведущий Аркадий Якубович назвал кончину писателя национальной трагедией.