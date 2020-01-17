В Роскачестве рассказали о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании банкоматов.

Так, среди главных опасностей эксперты назвали так называемые скиммеры – накладывающиеся на картоприемник устройства, которые считывают информацию с карты и передают ее мошенникам.

В Роскаччестве также отметили, что все чаще мошенники прибегают к новым схемам, например, когда злоумышленник якобы «забывает» карту в банкомате, а затем обвиняет вытащившего ее в краже средств.

Не менее «популярным» методом среди мошенников являются звонки и сообщения, поступающие якобы из службы безопасности банка, после чего злоумышленники предлагают пользователю сменить пароль для «повышения безопасности». Заполучив данные, преступники «привязывают» карту потерпевшего к другому номеру и выводят денежные средства.

Чтобы избежать возможных негативных последствий, специалисты Роскачества рекомендуют пользоваться только банкоматами, установленными внутри отделения банка. Также рекомендуется подключить SMS-оповещения, чтобы пользователь мог отслеживать «в реальном времени» все операции по карте. Немаловажным является и установка ограничения на сумму снятия по карте.