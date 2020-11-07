В НИИ Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве и области

В течение ближайших двух недель в Москве и подмосковье может начаться массовая вакцинация препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», - заявил Гинцбург ТАСС.

Он добавил, что через две недели в гражданский оборот поступит намного больше доз вакцин, чем ранее. По его словам, процесс идет по плану. К концу ноября ожидается до полумиллиона доз вакцин, в декабре – в три раза больше, добавил Гинцбург.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице массовая вакцинация от коронавируса начнется в декабре-январе. Градоначальник тотметил, что первые крупные партии вакцин поступят в город в ноябре.