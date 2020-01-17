В Новосибирске нашли живой пропавшую два дня назад девочку

Десятилетняя девочка, которая пропала 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена живой. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

«В ходе организованных поисковых мероприятий, 16.01.2020 в 23 часа 55 минут 10-летняя девочка обнаружена волонтером в подвальном помещении дома по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области и незамедлительно доставлена в ГБУЗ Новосибирской области “Карасукская ЦРБ”», - говорится в сообщении СК.

По данным следователей, девочка ушла из дома в музыкальную школу 15 января около 14.00 и домой не вернулась. В поисках принимали участие более 200 человек, в том числе полицейские, сотрудники МЧС, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры, местные жители.

«Девочка находится в реанимации, ее сразу туда поместили. Переохлаждение у нее, обезвоживание и обморожение ступней - небольшое 1 степени», - приводит слова представителя пресс-службы регионального Минздрава ТАСС.

Врачи планируют уже к вечеру пятницы, 17 января, перевести ребенка в обычную палату. Следов насилия и наркотических средств в крови девочки не обнаружено. Следователи продолжают расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту исчезновения ребенка.