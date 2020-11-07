Ученые выяснили, в каких случаях антитела к COVID-19 могут появляться после простуды

Некоторые антитела, которые вырабатываются при обычной простуде, могут нейтрализовать коронавирус. К такому выводу пришли исследователи британского Института Фрэнсиса Крика.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Science, в ходе эксперимента с участием 300 человек ученые выяснили, что примерно у 5% взрослых есть универсальные антитела, в группе до 16 лет таких 44%.

«В настоящее время ученые не могут объяснить, почему наличие этих перекрестных антител у взрослых и детей различается», - сказали специалисты.

Отмечается, что ученые исследовали образцы крови, взятые еще до пандемии коронавируса. Они сравнили их с анализами пациентов с COVID-19 и выяснили, что в крови не перенесших инфекцию людей есть тела, которые могут распознать новый вирус.

Специалисты пришли к выводу, что данные антитела появились у людей после того, как те переболели простудой, которая в какой-то степени является разновидностью COVID-19.

«Однако пока нет доказательств того, что эти антитела предотвращают заражение или распространение SARS-CoV-2», - подчеркнули ученые.

Но то, что у детей этих антител больше, чем у взрослых, неудивительно, говорят исследователи. Дело в том, что они чаще болеют простудой, а их иммунная система вследствие возраста более подготовлена к борьбе с вирусами.