Американские журналисты назвали российский Су-35 одним из лучших истребителей

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель будет востребован еще много лет. В этом уверены журналисты американского издания The National Interest.

Автор статьи об истребителе Марк Эпископос написал, что одними из лучших характеристик Су-35 являются его универсальность и грузоподъемность. Кроме того, в отличие от других, способных вести только воздушный бой, российская машина может штурмовать морские и наземные цели. Су-35 помогают в этом управляемые авиабомбы, новейшие противокорабельные ракеты и ракеты класса «воздух-земля».

Американские журналисты подчеркнули, что Су-35 в качестве штурмовика эффективно показал себя в Сирии, поэтому Москва вряд ли откажется от него.