В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил в каталоге Google Play 17 приложений, которые разряжают батарею смартфона. Полный список программ опубликован на сайте компании.

В приложениях выявлен алгоритм, который показывает рекламу. В первые 48 часов после установки приложения, баннеры всплывали в умеренном количестве, но затем количество рекламы заметно увеличивалось.

По мнению специалистов, данная реклама не только мешала использованию приложения в рабочем режиме, но значительно нагружала батареи смартфона, что влияло на их автономность. Кроме этого встроенные инструменты безопасности Android из-за хаотично появляющихся баннеров не могли вычислить шаблоны их отображения.