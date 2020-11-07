В Москве автомобилистам полностью запретили выезд на выделенки

В Москве с сегодняшнего дня, 7 ноября, полностью запрещен проезд по выделенным полосам для личного автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее на выделенку выезд на личном авто был разрешен по выходным дням. С 7 ноября выделенные полосы предназначены только для городского транспорта, машин экстренных и коммунальных служб, такси и велосипедов. Для остальных штраф за выезд составляет 3 тысячи рублей.

В Дептрансе считают, что единые правила для выделенных полос помогут устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

О предстоящем нововведении стало известно еще в конце августа. В столичном департаменте транспорта тогда пояснили, что запрет для езды на личном автомобиле по выделенным полосам позволит двигаться общественному транспорту столицы без задержек, а москвичи смогут меньше времени стоять на остановках, в ожидании нужного им автобуса.