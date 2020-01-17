Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям

Для купания на Крещение нужно готовиться заранее, начинать закаляться с лета. Неподготовленным людям можно погружаться в ледяную воду не более 30 секунд. Об это рассказала эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

«Чтобы получить удовольствие от купаний, нужно хоть немножко закаляться в течение года, подготавливаться. Незакаленным людям - не более 30 секунд, чтобы избежать переохлаждения, причем неподготовленным людям лучше не окунаться с головой, а только до подбородка», - объяснила Молчанова.

Эксперт добавила, что не стоит окунаться в проруби людям с температурой, с обострением хронических заболеваний, с ишемической болезнью сердца и даже тем, кто просто боится, пишет РИА Новости.

«Перед тем, как искупаться в проруби важно сделать какие-то физические упражнения, чтобы разогреться и почувствовать бодрость. После купания предпочтительно растереться полотенцем, необходимо согреться и можно выпить горячий чай», - рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.

В целом, воздействие холода на организм можно назвать полезным для здоровья, добавил Умрюхин. После погружения в ледяную воду появляется бодрость, укрепляется иммунитет, происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. Но человек должен следить за нагрузкой, которая не должна быть критической для организма. Купающийся должен получать удовольствие от процесса.

Сегодня, 17 января, власти Москвы сообщили, что в городе будут открыты 46 площадок для крещенских купаний. Список опубликован на сайте мэра столицы.

«Все площадки оснастят безопасными спусками к воде. Поблизости от мест купаний будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты», - говорится в сообщении.

Крещенские купания начнутся 18 января в 18.00 и закончатся 19 января в 18.00. Впервые будет оборудована купель в саду имени Баумана. Можно будет троекратно окунуться в парках «Митино» «Фили», «Северное Тушино», «Сокольники», на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха «Борисовские пруды».