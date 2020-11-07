Байден выразил уверенность в скорой победе на президентских выборах в США

Джо Байден выразил уверенность, что одержит победу на выборах президента США. Такое заявление кандидат от Демократической партии сделал во время выступления перед избирателями в Делавэре.

Как передает CNN, Байден сообщил, что пока рано официально говорить о победе, но, по его словам, цифры не оставляют сомнений.

«Мы выиграем эту гонку», - подчеркнул демократ.

Также Байден уверен, что сможет получить голоса 300 выборщиков при 270 необходимых. Он сказал, что не позволит Дональду Трампу остановить подсчет голосов.

«Ваш голос будет засчитан», - пообещал соперник действующего президента США.

По последним данным, Трамп набирает 214 голосов выборщиков, Байден - 264. Подсчет голосов продолжается.