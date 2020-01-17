Медведев перед отставкой выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол

Российское правительство выделит 127 миллиардов рублей в период с 2020 по 2027 год на строительство атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Подписал документ Дмитрий Медведев накануне ухода с поста премьер-министра РФ.

Согласно опубликованному постановлению, заказчиком строительства станет госкорпорация «Росатом», а застройщиком - ФГУП «Атомфлот». Также в документе указано, что атомный ледокол должен быть введен в эксплуатацию уже в 2027 году. Мощность судна составляет 120 МВт.

Атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Их будет строить судостроительный комплекс «Звезда», который создается консорциумом во главе с «Роснефтью». Ожидается, что будут построены три ледокола «Лидер», целью которых станет обеспечение круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.