Врач рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса

Самым настораживающим симптомом коронавируса нужно считать одышку. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он уточнил, что частоту дыхания нужно измерять в спокойной состоянии. По мнению врача, даже при повышенной температуре человеку дышать становится труднее.

«Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту»», - пояснил Болибок порталу портал «Лента.ру».

Он уточнил, что если дыхание учащается, то это говорит о развитии дыхательной недостаточности. Врач отметил, что одышка очень опасна в сочетании с тахикардией. Если у человека нет повышенной температуры, но при этом имеет учащенный ритм сердца и одышка, то стоит бить тревогу, вызывать врача и делать компьютерную томографию легких, посоветовал Болибок.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда инфицированный коронавирусом представляет наибольшую опасность заражения для окружающих. Заболевший человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов и в течение первых пяти дней болезни.