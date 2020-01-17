Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Воздушное судно было вынуждено вернуться обратно в аэропорт. В результате инцидента пострадавших нет.
© Видео: gabby_guzy, Twitter © Фото: gabby_guzy, Twitter
Вылетевший в Лос-Анджелес самолет авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в международный аэропорт Ньюарк из-за возникших проблем: из одного из двигателей воздушного судна вырвалось пламя.
На борту самолета, по данным The Hill, находилось 168 человек. Кадры инцидента опубликовали пользователи в Сети.
«У самолета, на котором я летела, произошел сбой в двигателе», - отметил автор ролика.
На кадрах видно ночной город, над которым проходит полет, а также пламя, которое перманентно «извергает» один из двигателей.
Также уточняется, что воздушное судно приземлилось благополучно. Самолет по прибытии встретили пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет.