Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона

Вылетевший в Лос-Анджелес самолет авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в международный аэропорт Ньюарк из-за возникших проблем: из одного из двигателей воздушного судна вырвалось пламя.

На борту самолета, по данным The Hill, находилось 168 человек. Кадры инцидента опубликовали пользователи в Сети.

«У самолета, на котором я летела, произошел сбой в двигателе», - отметил автор ролика.

На кадрах видно ночной город, над которым проходит полет, а также пламя, которое перманентно «извергает» один из двигателей.

Также уточняется, что воздушное судно приземлилось благополучно. Самолет по прибытии встретили пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет.