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Джонни Деппа попросили уйти из «Фантастических тварей»

Иван Линдеманн
07:30 07.11.2020
Это произошло после того, как актер проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun.
Джонни Деппа попросили уйти из «Фантастических тварей»
© Фото: JohnnyDepp, facebook

Студия Warner Bros. лишила Джонни Деппа  ключевой роли во франшизе «Фантастические твари». Это произошло после того, как актер проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun.

«Мы благодарим Джонни за его работу над фильмами. «Фантастические твари-3» сейчас находятся на этапе производства, и на роль Геллерта Грин-де-Вальда будет выбран другой актер», - цитирует Deadline заявление студии.

До Warner Bros. Депп сам поделился этой новостью в своем Instagram. Актер выразил благодарность поклонникам за поддержку.

«Хочу уведомить вас, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в «Фантастических тварях». Я уважаю их просьбу и подчиняюсь ей. Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию», - написал Депп.

Напомним, что ранее актер подал против The Sun иск о клевете, так как таблоид выпустил статью, в которой утверждалось, что Депп избивал бывшую жену Эмбер Херд. В результате на заседаниях, которые прошли этим летом, суд подтвердил 12 случаев насилия.

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