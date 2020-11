В стране и мире Джонни Деппа попросили уйти из «Фантастических тварей» Иван Линдеманн Это произошло после того, как актер проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun. © Фото: JohnnyDepp, facebook Студия Warner Bros. лишила Джонни Деппа ключевой роли во франшизе «Фантастические твари». Это произошло после того, как актер проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun. «Мы благодарим Джонни за его работу над фильмами. «Фантастические твари-3» сейчас находятся на этапе производства, и на роль Геллерта Грин-де-Вальда будет выбран другой актер», - цитирует Deadline заявление студии. До Warner Bros. Депп сам поделился этой новостью в своем Instagram. Актер выразил благодарность поклонникам за поддержку. «Хочу уведомить вас, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в «Фантастических тварях». Я уважаю их просьбу и подчиняюсь ей. Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию», - написал Депп. Напомним, что ранее актер подал против The Sun иск о клевете, так как таблоид выпустил статью, в которой утверждалось, что Депп избивал бывшую жену Эмбер Херд. В результате на заседаниях, которые прошли этим летом, суд подтвердил 12 случаев насилия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика