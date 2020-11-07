Стало известно место отбывания наказания Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, отправлен для отбытия наказания в колонию в Белгородской области. Об сообщили в официальном издании Общественной наблюдательной комиссии «ОНК Газета».

«Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Ефремова этапировали из столичного СИЗО. Точное место отбывания наказания должны сообщить одному из родственников артиста, по его выбору. Актер до этого заявлял, что хочет остаться в хозотряде СИЗО, где есть клуб, в котором можно создать тюремный театр.

Напомним, что 8 июня в центре Москвы актер на своей иномарке пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице от полученных ранений.