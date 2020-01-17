Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

В Ираке при обстреле двух американских баз Ираном пострадали 11 военнослужащих. Эти данные подтвердило Центральное командование США.

«Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу в Асаде 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, некоторые из них прошли курс лечения от сотрясения мозга», - приводит слова представителя Центрального командования США Билла Урбана Reuters.

Официальный представитель добавил, что несколько пострадавших военнослужащих были отправлены на дополнительное обследование, после чего все они должны вернуться в Ирак.

Две базы США в Ираке были обстреляны Ираном 8 января. Операция «Мученик Сулеймани» стала ответным ударом Тегерана на генерала Касема Сулеймани. В ходе спецоперации, Иран выпустил по базам США около 15 баллистических ракет.