Эксперт объяснил, для чего мошенники звонят и сбрасывают трубку

В последнее время россияне столкнулись с новым типом мошеннических звонков. Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв с помощью роботов-автодозвонщиков. После дозвона и поднятия трубки робот обрывает звонок.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik рассказал, чем объясняется тактика мошенников. По его мнению, массовый прозвон нужен им, чтобы определить психологический рубеж потенциальной жертвы и выявить наиболее уязвимых людей.

«Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок. Кроме того, когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода», - объяснил Ющук.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов предупредил о важности сохранения в тайне от широкого круга лиц своего телефонного номера. Номер мобильного телефона является ключом к персональным данным его владельца. Попав в руки мошенников, информация может быть использована против абонента.