Через 10 лет в России станет на два миллиона больше мужчин

В России к 2031 году численность мужского населения может вырасти на 1,8 миллиона человек, что приведет к сокращению разрыва в женско-мужском соотношении. Об этом рассказали в в медиа-офисе Всероссийской переписи населения.

«По данным Росстата, на начало 2020 года население России составило 146,7 миллиона человек, из них 68,1 миллиона - мужчины и 78,6 миллиона - женщины. К 2031 году, согласно “высокому” варианту прогноза, ожидается рост количества мужчин до 69,9 миллиона», - приводит РИА Новости сообщение.

Если это произойдет, что к 2031 году соотношение полов в стране сократится до 1125 тысячи женщин на 1 тысячу мужчин. Для сравнения, в 2020 году на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Отмечается, что эти цифры свидетельствуют о том, что постепенно увеличивается не только численность мужчин, но и их продолжительность жизни.

Летом этого года в Росстате анонсировали Всероссийскую перепись населения, которая состоится в апреле 2021 года.