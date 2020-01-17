Эксперт объяснил, в каком случае Трамп может выйти победителем из противостояния США и Ирана

Решение президента США Дональда Трампа нанести авиаудар по Ирану еще больше ухудшило его позиции. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» сообщил профессор МГИМО Андраник Мигранян.

Он подчеркнул, что Трамп, исходя из цели предвыборной кампании, хотел показать себя как «мачо».

«По его приказу убили главаря ИГИЛ*, теперь - знаковую фигуру всего Ближнего Востока, Сулеймани. Если Иран не нанесет существенного урона США напрямую, то Трамп из этого может выйти победителем», - отметил Мигранян.

Профессор напомнил, что когда Рейган шел во власть, то хотел, чтобы США начали уважать.

«В данном случае Трамп тоже показал, что не шутит. Есть такое выражение: "Он это натворил и с этим уйдет", то есть безнаказанно. Тогда ему в избирательной кампании это плюс. Но в долгосрочном плане для американцев это минус», - подчеркнул эксперт.

Второго января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ