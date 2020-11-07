Суд в Неваде в ускоренном порядке рассмотрит иск об остановке подсчета голосов

Окружной суд в Лас-Вегасе намерен ускорить рассмотрение иска активистов Республиканской партии США о прекращении подсчета почтовых бюллетеней в Неваде. Об этом говорится в решении окружного судьи Эндрю Гордона.

Как передает Bloomberg, слушания назначены на 14:00 седьмого ноября. Согласно исковому заявлению, как минимум три тысячи полученных по почте бюллетеней пришли от граждан, вообще не проживающих в штате Невада. Кроме того, наблюдатели не получили полноценного доступа для контроля подсчета голосов.

Также активисты обратили внимание на систему сканирования подписей избирателей. По их мнению, она не имеет смысла и не способна выявить несоответствия.

Ранее Верховный суд США постановил изолировать полученные после закрытия участков бюллетени в штате Пенсильвания по требованию Республиканской партии. Их пересчитают отдельно, заявили в суде.

В США третьего ноября состоялись выборы президента. За кресло главы Белого дома ведут борьбу действующий президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Ранее Трамп обвинил штаб оппонента в подтасовке результатов, массовых вбросах и попытке «украсть» выборы.