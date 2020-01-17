В Китае зафиксирован второй случай смерти от нового вида коронавируса

В китайском городе Ухань умер второй человек, заразившейся пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Об этом сообщили в городском Комитете по вопросам здравоохранения. Первый заболевший скончался еще 11 января.

На данный момент в Ухань зафиксированы более 40 заразившихся новым видом коронавируса, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии, 12 выписаны из больницы.

Медики отмечают, что главными симптомами заболевания являются высокая температура и тяжелое, затрудненное дыхание. Как лечить заболевших врачи пока не знают, а вирус продолжает расширять зону поражения.

Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован в Японии. Там заболел гражданин Китая. Мужчина ездил на родину, посещал Ухань, а затем вернулся в Японию. На данный момент он уже выписан из больницы. Тем не менее, в Японии создали кризисный штаб для сбора информации и организации мер по предотвращению распространения вируса.