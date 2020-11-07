В Росгидромете рассказали, когда в Москве появится снег

Образование снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше конца ноября. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Раньше конца ноября снега не ждем так, чтобы он выпал и не растаял. Пока его не видно», - сказал метеоролог ТАСС.

Он также уточнил, что как минимум до середины ноября в столице не ожидается метелей и снежных заносов.

Раньше синоптики сообщили, что с начала следующей рабочей недели в Москве ожидается похолодание. Ожидается, что днем столбики термометров опустятся на 4 - 6 градусов, ночью - на 7 - 8 градусов. В понедельник и вторник днем будет от 2 до 7 градусов тепла.