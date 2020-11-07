Эксперт рассказал о способах обнаружения человека по номеру телефона

Номер мобильного телефона является ключом к персональным данным его владельца. Попав в руки мошенников, информация может быть использована против абонента. С таким предупреждением выступил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Мошенникам о нас расскажут наши страницы в соцсетях. Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу», - заявил Куканов в беседе с агентством «Прайм».

Если страница открыта для пользователей не из списка контактов, то злоумышленники могут попытаться использовать указанные на ней данные в своих интересах.

«Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк», - предупредил эксперт.

Чтобы обезопасить себя от сетевых преступников, советует Куканов, необходимо использовать различные номера телефонов для различных задач. Банковские приложения должны быть привязаны к одному номеру, а прочие аккаунты - к другому.

Также не стоит оставлять номер своего мобильного телефона на сомнительных сайтах. Имеет смысл скрыть свою аватарку в мессенджерах от лиц, которые не являются вашими контактами и запретить поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей.