Оставившая капсулу времени на Северном полюсе россиянка мечтает отправиться к месту ее обнаружения в Ирландию

В Ирландии нашли капсулу времени с российского атомного ледокола «50 лет Победы», исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов. На одном из пляжей на нее наткнулись серферы. Находку вскрыли. Внутри оказались фотографии, письма и путевые дневники экипажа.

Среди вещей были и контактные данные девушки по имени Светлана. «Звезда» связалась с ней. Выяснилось, что сейчас она блогер и никак не связана с экспедицией 30-летней давности. Зато она съездила на Северный полюс в 2018 году на том самом ледоколе и вместе с командой поместила капсулу в глыбу льда. Говорит, что никак не ожидала, что лед растает так быстро и послание, которое они оставляли для потомков, всего за два года доберется до берегов Ирландии.

«В принципе, с одной стороны радостно, что наш мир стал таким маленьким. И коммуникация даже с таким первобытным образом через послание в капсуле проходит так быстро. Это удивляет, восторгает и немного настораживает, насколько все процессы ускорены сейчас в нашем мире», - поделилась своим мнением предприниматель и трэвел-журналист Светлана Кипарисс.

Теперь девушка, которая, кстати, сама увлекается серфингом, мечтает отправиться к месту, где нашли оставленную ей и экипажем ледокола капсулу.