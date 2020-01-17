В ожидании мира: как живут тысячи беженцев в лагере под Алеппо

В Сирии, неподалеку от Алеппо, живут 250 семей, оставшихся без средств к существованию. Это мирные жители из деревень и поселков в Идлибской зоне деэскалации, которых террористы вынудили бежать, в прямом смысле бросив все.

Условия в лагере для беженцев «Аль-Ауда» тяжелые: в день одна семья получает пять литров воды, электричество включают только на несколько часов. Ночуют люди в палатках, практически на голой земле. Российские военнослужащие доставляют в лагерь гуманитарную помощь - продуктовые наборы, лекарства, подгузники для детей. Особенно сирийцы радуются теплым вещам и одеялам, без которых не пережить зиму в пустыне.

У каждого из тысячи жителей «Аль-Ауда» своя история. У кого-то осталось хотя бы малость прошлых достижений, например, скот. У других - не осталось ничего. У многих бежавших из зоны деэскалации боевики украли личные вещи, чтобы использовать их в личных целях. Все они едины в одном - все ждут дня, когда террористы уйдут с захваченных территорий, и можно будет вновь увидеть свои дома.

Власти Сирии поддерживают беженцев как могут. Помощь поступает не только от России. На одну семью выделяется два набора продуктов - женщины говорят, этого хватает на две недели.

Между тем, более 300 вышли из подконтрольных боевикам районов зоны деэскалации за второй день работы пунктов пропуска. Всего с 13 января из нее вышли 1295 человек и было выведено 59 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники.