Ученые нашли в Лаосе следы древнего астероида

Геологи обнаружили крупную гравитационную аномалию на территории Лаоса, указавшую на существование кратера диаметром 20 километров. Гигантская воронка, уверены специалисты, появилась в результате падения крупного астероида около 780 тысяч лет назад.

В конце 1930-х годов ученые нашли на берегах Австралии и стран Юго-Восточной Азии отложения из тектитов - каплеобразных минеральных образований, появившихся, предположительно, вследствие падении астероида.

Такие породы позже были найдены в разных уголках Евразии. В общей сложности они покрывают от 10 до 30% от общей площади Земли.

Несмотря на многолетние поиски, геологам так и не удалось выяснить где именно упал метеорит, какого он был размера и какие последствия вызвал, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

После проведенного исследования, ученые из Сингапура, США, Таиланда и Лаоса, работающие в Наньянском технологическом университете, пришли к выводу, что кратер покоится под слоями застывшей лавы на территории плато Боловен в южном Лаосе.