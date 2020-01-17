На Украине потребовали вернуть доступ к российским сайтам
На сайте президента страны появилась петиция с просьбой возобновить на территории Украины работу заблокированных российских сайтов. Для рассмотрения Зеленским надо набрать 25 тысяч голосов.
© Фото: ТРК «Звезда»
На Украине потребовали вернуть доступ к российским сайтам. Петиция о возобновлении работы всех запрещенных интернет-ресурсов, среди которых «Яндекс», «ВКонтакте», Mail.ru, появилась на официальном сайте президента Владимира Зеленского.
«Эти ресурсы очень нужны многим украинцам. Это информационно-развлекательные сайты, которые не наносят никакого вреда нашей стране», - говорится в петиции.
Автор документа утверждает, что блокировка российских сайтов является нецелесообразной.Если петиция наберет 25 тысяч голосов, то Владимир Зеленский будет обязан ее рассмотреть.
Санкции против ведущих российских интернет-компаний Киев ввел в 2017 году. С тех пор легально получить доступ к ним невозможно.