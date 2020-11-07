В МЧС рассказали о причинах гибели большинства пострадавших в ДТП

Потеря крови является главной причиной смерти 80 процентов пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в первые три часа после инцидента.

Такую статистику подвели эксперты Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

«Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь», - приводит РИА Новости слова специалистов.

Анализируя причины, по которым происходят аварии, эксперты сошлись во мнении, что 75 процентов всех происшествий происходят по вине самих автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения.

Это и превышение скорости и выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как правило, перечисленное выше влечет за собой самые тяжелые, зачастую массовые ДТП.