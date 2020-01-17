Огонь гранатометов: лучшие кадры командирских учений 58-й армии в Северной Осетии
Маневры продлятся 4 дня. В них участвуют свыше 100 офицеров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Борьба с беспилотниками, стрельба из ручных гранатометов и автоматов - в Северной Осетии проходят учения командиров взводов и рот 58-й общевойсковой армии.
Военнослужащие изучают новые методы совершенствования боевой готовности, а также навыки уничтожения малых дронов на большом расстоянии. Также им необходимо отразить атаку условного противника и уничтожить его бронетехнику.
Маневры на полигоне Тарское, в которых участвуют свыше 100 офицеров соединений, продлятся 4 дня.