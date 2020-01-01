В «Нафтогазе» озвучили ожидаемый объем транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м. Об этом заявил глава госкорпорации «Нафтогаз» Андрей Коболев.

По его словам, расчет производился на основании объема в 90 млрд куб. м. в 2019 году с учетом вычета 15 млрд куб. м. ввиду ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщает «Интерфакс-Украина».

Москва и Киев 20 декабря согласовали детали нового контракта на транзит газа и урегулировали взаимные претензии между «Газпромом» и «Нафтогазом». Ранее Коболев заявил о неизменности тарифа на транзит газа из России в течение следующих пяти лет.