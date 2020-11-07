Вирусолог рассказала о бесполезности растираний спиртом для борьбы COVID-19

Народные методы, в частности, растирание спиртом, могут быть опасны при лечении COVID-19. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-вирусолог Анна Демина.

«Протирать спиртом все тело, как это советуют в народных рецептах, нет никакого смысла - коронавирус передается через слизистые, когда вы трете нос, глаза или рот грязными руками. Не стоит натирать спиртом остальные части тела - вряд ли вы будете в дальнейшем их облизывать», - объяснила эксперт в беседе с «Комсомольской правдой».

При этом специалист добавила, что распылять спиртосодержащие жидкости рядом с собой категорически не рекомендуется, поскольку вирус это не уничтожит, но может повредить роговицу глаз.

Также врач сообщила, что в период заболевания не нужно употреблять алкоголь, поскольку это никак не способствует уничтожению вируса, а только делает слабее иммунитет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48,53 миллиона, увеличившись за минувшие сутки более чем на 581 тысячу, что является максимумом суточной заболеваемости с начала пандемии.