«Чтобы не было сочувствия»: экс-депутат Европарламента раскрыл смысл резолюции Латвии по Второй мировой войне

Бывший депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал «Звезде» резолюцию Сейма Латвии, критикующую Россию за заявления в отношении истории Второй мировой войны. Как заявил экс-парламентарий, все в стране делается для того, чтобы ухудшить положение проживающих в ней русских.

«В резолюции есть раздел, посвященный непосредственно Латвии, и повторяется идеологический штамп о том, что агрессор, то есть Советский Союз, напал на Латвию и оккупировал ее. Там же, среди всех обид, которые были нанесены Латвийской Республике, перечисляются в том числе и массовые убийства и якобы переселение на территорию Латвии граждан СССР. Все это повторяется для того, чтобы не было ни малейшего сочувствия к русским людям, которые живут сейчас в Латвии, для того, чтобы по-прежнему латвийское большинство воспринимало их как негативные последствия агрессии и оккупации со стороны Советского Союза», - заявил Митрофанов.

Бывший депутат отметил, что присоединение Латвии в военное время не являлось актом агрессии или результатом военных действий, тем более оккупации.

«Слово “оккупация” связано с колоссальными потерями, страданиями. А те декларации, которые принимаются в Польше, в Латвии, в других балтийских странах, они смещают восприятие оккупации и практически получается, что самое страшное, что происходило - это период советской власти, причем, весь период, который сейчас, согласно новой латвийской идеологии, изображается как самое страшное, кровавое и безнадежное время», - подытожил Митрофанов.

Резолюцию Латвии также осудили в посольстве РФ. Дипломаты назвали документ кощунственным и извращенным.