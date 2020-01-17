Роспотребнадзор напомнил об опасности крещенских купаний

Число пациентов, оказавшихся в больницах с инсультом или инфарктом, резко возрастает после крещенских купаний. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В рекомендации, опубликованной на сайте ведомства, говорится, что купаться в проруби разрешено не всем. Под запретом оказались следующие категории граждан: люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки.

Не рекомендуется нырять в ледяную воду детям, беременным, а также пожилым людям.

Для детей такое купание опасно тем, что после него может появиться цистит, гломерулонефрит, воспаление легких. Дело в том, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки не способен защитить детский организм от переохлаждения.

Взрослым окунание в прорубь может грозить развитием судорог и потерей сознания, возникновением спазмов, которые могут спровоцировать инсульт, остановкой сердца из-за перепада температур, простатитом и болезнями мочеполовой системы.

В Роспотребнадзоре просят граждан перед купанием в ледяной воде выполнить следующие рекомендации: проверить артериальное давление, побыть раздетым на воздухе и растереть кожные покровы, не нырять в прорубь вниз головой.

После купания стоит вытереться полотенцем насухо и надеть теплу одежду, зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.