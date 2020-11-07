В стране и мире Верховный суд США постановил изолировать полученные по почте бюллетени в Пенсильвании Ян Брацкий Речь о бюллетенях, которые принимались по почте после официального закрытия избирательных участков. © Фото: Rod Lamkey globallookpress Верховный суд США постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания. Ранее с таким требованием к инстанции обратилось руководство Республиканской партии. Полученные после закрытия участков бюллетени пересчитают отдельно, заявили в суде. «Всем избирательным комиссиям округов приказывается до дальнейших указаний суда… все бюллетени, полученные по почте после 20.00 третьего ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов, а также все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно», - цитирует РИА Новости постановление Верховного суда. В США третьего ноября состоялись выборы президента. За кресло главы Белого дома ведут борьбу республиканец и действующий американский лидер Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Ранее Трамп обвинил штаб оппонента в подтасовке результатов, массовых вбросах и попытке «украсть» выборы. Кандидат от демократов ответил аналогичными обвинениями. Пенсильвания является ключевым штатом, который принесет победителю 20 голосов выборщиков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика