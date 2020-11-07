На кладбище в Мексике нашли три тонны наркотиков
Запрещенные вещества были сложены в коробки и предназначались для подпольной лаборатории.
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Сотрудники министерства общественной безопасности мексиканского штата Синалоа обнаружили тайник с тремя тоннами различных наркотиков. Схрон был оборудован в подлеске за местным кладбищем в городе Каррисаль.
Полицейские нашли там коробки с кокаином, опиумом, фентанилом и метамфетомином, сообщило ведомство на своей странице в Twitter.
Ранее местные жители обратились в полицию с жалобами на сильный химический запах в округе. Оперативники предположили, что в регионе действует законспирированная нарколаборатория.