Власти Москвы не станут ужесточать ограничительные меры для пожилых людей

Московские власти пока не собираются ужесточать ограничительные меры для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее заявление сделал руководитель Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Пока необходимости в ужесточении мы не видим. Кроме того, люди пожилого возраста и больные хроническими заболеваниями в целом дисциплинированно относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома», - объяснил чиновник в эфире «Россия-24».

Данчиков также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования «проводят разъяснительную работу» с пожилыми людьми, чтобы они без крайней необходимости не покидали свои дома, а в случае выхода на улицу избегали мест с большим скоплением людей.

Ранее в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в столице возросло до 7215.

За время пандемии в Москве было выявлено 456 689 заболевших коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 733 440.