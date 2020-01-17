Из-за метели под Оренбургом перекрыли федеральную трассу М5
Снегопад спровоцировал на дорогах массовые ДТП.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ural56ru
В Оренбургской области сразу на двух участках перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».Причиной этому стала метель, которая спровоцировала плохую видимость и большое количество ДТП.
Как сообщили в региональном МЧС, 40 автомобилей застряли, и их пришлось эвакуировать при помощи спецтехники. В другом месте из сугробов доставали микроавтобус и легковой автомобиль.
Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций. По обочинам дорог, где движение открыто, разворачивают пункты обогрева для водителей.
Синоптики обещают, что снегопады и порывистый ветер сохранятся на территории региона и в пятницу, 17 января.