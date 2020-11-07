Трамп упрекнул Байдена в «неправомерных» заявлениях о победе на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не должен говорить о победе на выборах, поскольку судебные разбирательства только начинаются. Такое заявление сделал действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент Соединенных Штатов также выразил надежду на то, что по итогам судебных разбирательств он сможет вернуть преимущество в некоторых штатах, которое в последнее время при продолжении обработки избирательных бюллетеней получил его соперник.

«Может быть, это преимущество восстановится по мере продвижения судебных разбирательств», - подчеркнул Дональд Трамп.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. За кресло главы Белого дома борются Дональд Трамп и Джо Байден. К настоящему моменту подсчет голосов не закончен. Прогнозировать чью-либо победу крайне сложно, поскольку, по имеющимся данным, кандидаты идут примерно вровень.

Вскоре после завершения процедуры голосования Трамп обвинил своих оппонентов в попытке «украсть выборы». При этом глава государства подчеркнул, что хочет честных выборов и добавил, что после подсчета голосов он обязательно выиграет голосование.

Дональд Трамп также заявил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США. К настоящему моменту штаб действующего президента Соединенных Штатов подал иски в суды нескольких штатов с требованием остановить подсчет голосов и провести их пересчет.