Люди охладели: температура тела человека за полтора века понизилась почти на полградуса

Температура человеческого тела за последние полтора века уменьшилась почти на полградуса. К такому выводу пришли ученые Стэндфордского университета. Ранее с подобными заявлениями выступили также исследователи из Великобритании и Швеции.

Уменьшение, по словам специалистов, составило 0,4 градуса по Цельсию. Убедиться в этом ученые смогли, проанализировав измерения температуры с 1862 по 2017 год. Общее число замеров составило 677 тысяч.

Для эксперимента отобрали три группы «участников». В первую вошли сведения о 24 тысячах ветеранов Гражданской войны в США (1860-1940 годы), во вторую - результаты анализа национального здоровья и питания, который был проведен в Штатах в 1971-1975 годах, в третьей группе оказалась информация о 150 тысячах американцев, которые участвовали в исследованиях ученых Стэндфордского университета в 2007-2017 годах, сообщают «РИА Новости».

Проведя замеры температуры «участников» каждой из этих групп, специалисты выяснили, что в первой выборке показатель получился выше чем во второй, а во второй - чем в третьей. Оказалось, что температура снижалась примерное каждые 12 месяцев.

Так, современные женщины, как утверждают ученые, в среднем на 0,59 градуса холоднее тех, кто родился в начале прошлого века.

Причин такому «глобальному охлаждению» несколько: из-за повышения уровня жизни пропала необходимость в борьбе с вирусами, которая обычно сопровождается повышением температуры, появившиеся кондиционеры и системы отопления круглый год позволяют поддерживать примерно одинаковую температуру тела, значит не надо расходовать энергию на терморегуляцию.

Новое значение температуры вместо стандартного 36,6 градуса ученые пока не предлагают, потому что точный показатель вычислить достаточно проблематично - он зависит от нескольких факторов, в том числе изменчивых.