National Interest назвал главный секрет успеха российских пистолетов

Американские эксперты пришли к выводу, что советское и российское оружие имеет ряд преимуществ по сравнению с иностранными образцами.

По мнению специалистов, в первую очередь отечественные пистолеты отличаются оригинальным внешним видом и неповторимой эстетикой. Однако при этом многомиллионные тиражи спровоцировали воспроизведение таких пистолетов, как ТТ, ПМ и пистолет Ярыгина местными оружейниками в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке.

При этом у отечественного оружия существуют и свои функциональные особенности: к примеру, у ТТ нет отдельного предохранителя. Выполнение данной функции разработчики возложили на взвод курка, который одновременно мог и взвести его, и произвести выстрел.

Как отметил автор американского издания The National Interest Кайл Мизоками, главный секрет отечественного оружия при всем при этом состоит в другом. Как он пишет в своей статье, суть в том, что российские пистолеты просты, прочны и надежны, так как создавались для работы в боевых условиях. Это означает, что свое предназначение отечественное оружие будет неизменно выполнять в любых, даже самых экстремальных условиях.