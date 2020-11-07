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Ученые нашли способ определения подлинности вина

Ян Брацкий
03:15 07.11.2020
Метод основан на технике определения спектров флуоресцентного свечения молекул.
Ученые нашли способ определения подлинности вина
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress

Ученые из Австралии и США нашли способ определения подлинности вина. Подобную методику они предлагают использовать в массовом сегменте для боры с контрафактной продукцией.

Проблема для лицензированных виноделов актуальная, ведь ежегодно отрасль несет многомиллиардные убытки из-за нечистых на руку дельцов.

«Аутентификация вина поможет избежать неопределенности в отношении маркировки вин в зависимости от их происхождения, сорта или урожая. Относительно простой метод, подобный этому, может быть легко адаптирован для использования в цепочке поставок для надежной аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин», - отметила аспирантка Исследовательского института Уэйта Ручира Ранауира.

В основе метода лежит флуоресцентная спектроскопия, пишет журнал Food Chemistry.  Методику протестировали на четырех винах из различных винодельческих регионов Австралии и в каждом случае смогли точно определить место происхождения вина и его подлинность.

Метод флуоресцентной спектроскопии - это техника определения спектров флуоресцентного свечения молекул. Существующий сегодня метод масс-спектрометрии очень дорогой и требует специализированной лаборатории с необходимым оборудованием, пояснили ученые.

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